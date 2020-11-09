Вахтовик спас провалившегося под лед подростка в Свердловской области

Свердловский школьник чуть не утонул во время прогулки по тонкому льду. Упавшего в воду мальчика вытащил проходивший мимо вахтовик.

ЧП произошло в Краснотурьинске, недалеко от политехникума. Снятое очевидцами видео случившегося опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пишет издание «Вечерний Краснотурьинск», ребенок бы погиб, но на помощь ему бросился мужчина. Сначала он попробовал достать мальчика, бросив ему какой-то предмет. Когда попытка оказалась безуспешной, он лег на живот, подполз к школьнику и вытащил его.

Известно, что спасителя зовут Андрей. Сам он родом из Башкирии и работает на промышленной площадке «Богословского рудоуправления». Провалившемуся под лед подростку около 10-12 лет. В сопровождении своего спасителя он выбрался на берег, уточнил портал E1.ru. Школьника осмотрели прибывшие на место спасатели. Жизни мальчика ничто не угрожает.

Случай детских игр, уточнил сайт kp.ru, на замерзшем водоеме далеко не первый. В соцсетях пишут, что здесь после уроков часто собираются ребята.