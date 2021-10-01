Вахтовик из Перми погиб в ДТП в ХМАО

Вахтовик из Перми попал в аварию на трассе Советский — Ханты-Мансийск в ХМАО. Мужчина погиб. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

Мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в грузовик, который ехал по встречной полосе. «В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте», — рассказали в ведомстве. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.