Вагоны с бензином сошли с рельсов в Астрахани

Два вагона с бензином сошли с рельсов на внутренних железнодорожных путях в Астрахани. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по Астраханской области, написало РИА «Новости».

Два вагона сошли с рельсов на внутренних железнодорожных путях станции Астрахань-2 на улице 1-й проезд Нефтяников. ЧП случилось в 12:57. Тепловоз продолжил стоять на рельсах, нефтепродукты остались в цистерне. Поезда продолжают ходить по расписанию. На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Астраханской области. Первые кадры с места схода вагонов опубликовал сайт «КаспийИнфо».