Происшествия 18 апреля 2023, 15:28 Вагоны с авиационным топливом сошли с рельсов в Петербурге

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Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга организовала проверку по факту схода с рельсов пяти вагонов с авиационным топливом. Об этом написали «Невские новости».

Инцидент произошел ночью 18 апреля на территории четвертого парка станции Петербург-Сортировочный-Московский.

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Разлива топлива не случилось, пострадавших нет. Все вагоны вернули на железнодорожные пути.