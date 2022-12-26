Происшествия 26 декабря 2022, 02:20 Вагоны с аммиаком перевернулись на железной дороге в Сербии Несколько вагонов с аммиаком сошли с рельсов на юго-востоке Сербии

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Несколько вагонов, перевозивших аммиак, опрокинулись на железной дороге. Авария произошла рядом с населенным пунктом Сопотски-Хан, сообщило Министерство внутренних дел Сербии. Заявление ведомства привел ТАСС.

По данным правоохранителей, информация о происшествии поступила примерно в 17:30 (19:30 по московскому времени) на участке железной дороги Пирот — Станиченье.

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Известно, что в городскую больницу попали около 50 человек, которые пожаловались на симптомы отравления газом. Семерых из них госпитализировали.

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МВД призвало граждан, которые живут рядом с местом ЧП, не выходить из домов, а водителей — использовать пути объезда. На месте аварии сейчас работают спасатели и пожарные.

В результате опрокидывания вагонов произошла утечка аммиака, написала газета Blic. На трассах вблизи железнодорожных путей наблюдается серьезное ухудшение видимости. Местные жители сообщили, что несколько автомобилей съехали с дороги, но пока добраться до них невозможно.