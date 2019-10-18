  • Вагоны и лес горят на площади 4 тыс. кв. м. на станции под Красноярском

    18 октября 2019, 05:32

    Наталья Жуковская

    Несколько вагонов и штабеля леса горят на ж/д станции Мана в Красноярском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по региону. Площадь пожара составила около четырех тысяч квадратных метров.
    Вагоны и лес горят на площади 4 тыс. кв. м. на станции под Красноярском

    «Железнодорожный тупик на станции Мана. Возгорание четырех вагонов, груженых пиломатериалом (кедр), один вагон пустой, двух сторожек и находящихся рядом штабелей леса», — сказано в сообщении спасателей.

    К утру пятницы пожар был локализован. Он осложнялся тем, что до ближайшего пожарного отделения — 20 километров. Огонь тушили две автоцистерны и пять спасателей.