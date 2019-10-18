Вагоны и лес горят на площади 4 тыс. кв. м. на станции под Красноярском

«Железнодорожный тупик на станции Мана. Возгорание четырех вагонов, груженых пиломатериалом (кедр), один вагон пустой, двух сторожек и находящихся рядом штабелей леса», — сказано в сообщении спасателей.

К утру пятницы пожар был локализован. Он осложнялся тем, что до ближайшего пожарного отделения — 20 километров. Огонь тушили две автоцистерны и пять спасателей.