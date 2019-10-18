Вагоны и лес горят на площади 4 тыс. кв. м. на станции под Красноярском
Несколько вагонов и штабеля леса горят на ж/д станции Мана в Красноярском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по региону. Площадь пожара составила около четырех тысяч квадратных метров.
«Железнодорожный тупик на станции Мана. Возгорание четырех вагонов, груженых пиломатериалом (кедр), один вагон пустой, двух сторожек и находящихся рядом штабелей леса», — сказано в сообщении спасателей.
К утру пятницы пожар был локализован. Он осложнялся тем, что до ближайшего пожарного отделения — 20 километров. Огонь тушили две автоцистерны и пять спасателей.