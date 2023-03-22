22 марта 2023, 00:29
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Екатеринбурге
СК: 13 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области
В Свердловской области с рельсов сошли 13 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский 13 вагонов грузового поезда № 3358 с известняком сошли с рельсов. Опрокидывания состава не произошло.
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«Движение поездов не приостанавливалось. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.
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Прокуратура региона устанавливает, была ли соблюдена безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным Следственного комитета России, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проводят доследственную проверку, выясняю причины и обстоятельства случившегося.
Свердловская область
Поезда
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