Происшествия 22 марта 2023, 00:29 Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Екатеринбурге СК: 13 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области

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В Свердловской области с рельсов сошли 13 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский 13 вагонов грузового поезда № 3358 с известняком сошли с рельсов. Опрокидывания состава не произошло.

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«Движение поездов не приостанавливалось. На место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

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Прокуратура региона устанавливает, была ли соблюдена безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По данным Следственного комитета России, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проводят доследственную проверку, выясняю причины и обстоятельства случившегося.