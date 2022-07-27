В Екатеринбурге остановилось движение трамваев на остановке «Сиреневый бульвар», передает ИА Ura.ru.

«Дни.ру» написали, что движение остановилось из-за задымившегося вагона. В результате в час пик возник транспортный коллапс. В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» объяснили, что трамвай остановился из-за технической неисправности.

«Возможно, колодки пережало. О каком-либо возгорании ничего неизвестно», — добавили в пресс-службе предприятия.