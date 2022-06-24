Вагон с пассажирами загорелся на Ямале

В поезде сообщением Новый Уренгой — Оренбург на Ямале загорелся вагон с 19 пассажирами. Предварительная причина — поджог, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Возгорание началось в 04:10, когда состав был на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги. Огонь заметили в 13-м вагоне поезда 379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург. В нем находилось 19 пассажиров, никто не пострадал.

Спустя 10 минут вагон отцепили и начали тушить огонь. Пассажиры вышли на улицу. Из окон вагона шел темный густой дым. Движение поездов на участке приостановлено.

«Предварительная причина возгорания — поджог», — сообщили в прокуратуре.

На место происшествия выехала следственно-оперативна группа. Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.