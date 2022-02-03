Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кузабассе

Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кузбассе. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги.

В результате происшествия пришлось временно поменять расписание поездов. Поезд «Междуреченск — Бискамжа» изменил маршрут, а поезд «Лужба — Междуреченск» отменили.

«Для устранения последствий к месту были направлены восстановительные поезда со станций Томусинская Западно-Сибирской железной дороги и Аскиз Красноярской железной дороги», — рассказали в пресс-службе РЖД.