В ЗВО рассказали о самоубийстве контрактника

В одной из воинских частей в Московской области контрактник совершил суицид. Это произошло на почве личных причин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту, во время несения службы в карауле по охране объектов воинской части, покончил жизнь самоубийством на почве личных причин, не связанных с прохождением военной службы», — рассказали в ЗВО. Командование вместе с полицией начало проверять обстоятельства произошедшего. Следователи завели уголовное дело.