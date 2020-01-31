В жилом доме во Владивостоке прогремел взрыв

Инцидент произошел ночью в двухэтажном доме, расположенном в районе мыса Чуркина.

По словам жильцов, пострадал один из жителей — строитель, занимавшийся установкой каминов и другим ремонтом. Он стучал в двери к соседям и звал на помощь. Мужчина получил ранение, у него шла кровь. Раненому вызвали скорую. Также на место приехали спасатели, представители полиции и ФСБ.

По данным телеканала «Звезда», в результате ЧП погибли два человека, еще один получил ранения. Пожара после взрыва не произошло. Несущие конструкции здания не пострадали.