Взрыв газа произошел в жилом доме в Каспийске

Взрыв бытового газа произошел в Каспийске 22 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, случился взрыв газовоздушной смеси на третьем этаже многоквартирного дома. Три человека госпитализированы в ожоговый отдел районной клинической больницы города Махачкалы.

Отмечается, что массовой эвакуации жильцов дома не было, несущие конструкции здания при взрыве не пострадали. Из повреждений обнаружено лишь остекление одной из квартир.

Двумя днями ранее взрыв газа произошел в Калуге, после чего на территории 250 квадратных метров произошел пожар, с которым справились сотрудники МЧС.