20 января 2021, 22:15
В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа
В многоэтажном доме в Архангельске произошел взрыв газа. Из здания эвакуировали 49 человек, никто не пострадал.
Прокуратура начала проверку по факту ЧП, произошедшего вечером 20 января в девятиэтажном доме № 43/1 по проспекту Московский.
Надзорное ведомство оценит соблюдение правил безопасности при использовании газа управляющей компанией, пишут местные СМИ.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению жильцами дома, управляющей компанией и соответствующими службами правил эксплуатации газового оборудования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По результатам проверки решат вопрос о принятии мер реагирования.