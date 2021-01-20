В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа

В многоэтажном доме в Архангельске произошел взрыв газа. Из здания эвакуировали 49 человек, никто не пострадал.

Источник фото: пресс-служба администрации Архангельска Прокуратура начала проверку по факту ЧП, произошедшего вечером 20 января в девятиэтажном доме № 43/1 по проспекту Московский. Надзорное ведомство оценит соблюдение правил безопасности при использовании газа управляющей компанией, пишут местные СМИ. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению жильцами дома, управляющей компанией и соответствующими службами правил эксплуатации газового оборудования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По результатам проверки решат вопрос о принятии мер реагирования.