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    20 января 2021, 22:15

    В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа

    Наталья Жуковская

    В многоэтажном доме в Архангельске произошел взрыв газа. Из здания эвакуировали 49 человек, никто не пострадал.
    В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации Архангельска

    Прокуратура начала проверку по факту ЧП, произошедшего вечером 20 января в девятиэтажном доме № 43/1 по проспекту Московский.

    Надзорное ведомство оценит соблюдение правил безопасности при использовании газа управляющей компанией, пишут местные СМИ.

    «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению жильцами дома, управляющей компанией и соответствующими службами правил эксплуатации газового оборудования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

    По результатам проверки решат вопрос о принятии мер реагирования.