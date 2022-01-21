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    21 января 2022, 18:32

    Пожар произошел в здании МГУ

    МЧС подтвердило сообщение о возгорании в Лабораторном корпусе МГУ

    Алла Морген, Евгения Бардонова

    Небольшой пожар произошел в здании главного корпуса Московского государственного университета. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

    Пожар произошел в здании МГУ

    Прибывшие на место сотрудники пожарной службы потушили возгорание на шестом этаже здания. Площадь распространения огня уточняется. Пострадавших в результате происшествия нет.

    В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что к ним поступил звонок о пожаре в Лабораторном корпусе МГУ. Информация о происшествии уточняется.