Пожар произошел в здании МГУ

Небольшой пожар произошел в здании главного корпуса Московского государственного университета. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы потушили возгорание на шестом этаже здания. Площадь распространения огня уточняется. Пострадавших в результате происшествия нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что к ним поступил звонок о пожаре в Лабораторном корпусе МГУ. Информация о происшествии уточняется.