Крупный пожар потушили в здании метро в Петербурге. Видео

В административном здании станции метро «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Огонь охватил 20 квадратных метров в офисном помещении, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16:50. Прибывшие спасатели установили, что возгорание произошло на втором этаже, в офисном помещении площадью 25 квадратных метров. «Горела обстановка на площади 20 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В 17:16 пожар удалось локализовать, в 17:14 открытое горение ликвидировали. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. На месте работали 35 спасателей и восемь единиц техники.

В 16:50 станцию метро закрыли на вход и выход, поезда следовали без остановки, сообщили в Telegram-канале петербургского метрополитена. В 17:23 представители подземки заявили, что работы по тушению возгорания завершились и в ближайшее время станция возобновит работу.