В Забайкалье при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и ребенок

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в городе Балей Забайкальского края. Среди погибших семилетняя девочка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании жилого дома по улице Сверкуновская поступило на пульт пожарной охраны города Балея в 04:57 10 апреля (22:57 9 апреля по Москве). Когда пожарные прибыли на место происшествия. строение было полностью объято огнем.

«В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух женщин, позже начальником караула найдено тело погибшей девочки 2015 года рождения», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 06:08 по местному времени (00:08 по Москве). Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Их мать во время случившегося находилась на работе. О возгорании спасателям стало известно благодаря установленной в доме пожарной сигнализации. Прибыв на место, они обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Также в доме были дети, спасти которых не удалось.