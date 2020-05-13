В высотке на юге Москвы произошел пожар. Видео

В многоэтажке на юге Москвы загорелась квартира. СМИ пишут, что сначала там произошел взрыв. Огонь вспыхнул на 22-м этаже.

Как сообщает РИА «Новости», возгорание произошло в высотке на Ялтенской улице. Пожар тушили с лестницы пожарной машины.

РИА «Новости»

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном МЧС, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Эвакуированы семь человек. В том числе ребенок. Пострадавших осматривают медработники.

На текущий момент причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге загорелись несколько больниц. В них лечили от коронавирусной инфекции. В результате ЧП погибли люди. К расследованию подключился Минздрав России.