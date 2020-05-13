13 мая 2020, 01:52
В высотке на юге Москвы произошел пожар. Видео
В многоэтажке на юге Москвы загорелась квартира. СМИ пишут, что сначала там произошел взрыв. Огонь вспыхнул на 22-м этаже.
Как сообщает РИА «Новости», возгорание произошло в высотке на Ялтенской улице. Пожар тушили с лестницы пожарной машины.
РИА «Новости»
Как сообщили «Интерфаксу» в столичном МЧС, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Эвакуированы семь человек. В том числе ребенок. Пострадавших осматривают медработники.
На текущий момент причины происшествия устанавливаются.
Ранее в Москве и Санкт-Петербурге загорелись несколько больниц. В них лечили от коронавирусной инфекции. В результате ЧП погибли люди. К расследованию подключился Минздрав России.