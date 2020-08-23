Пять человек погибли после падения в выгребную яму

Среди жертв двое детей, женщина и двое мужчин, сообщил журналистам представитель местной администрации. На месте происшествия работают следователи, чтобы выяснить подробности случившегося.

«Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов уже на месте ЧП. Семьям и родным погибших окажут всю необходимую поддержку», — отметил официальный представитель администрации района.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего в Симферопольском районе мальчика нашли в выгребной яме возле дома. Он играл на площадке во дворе дома, а после исчез. Ребенка искали три дня около двух тысяч человек: спасатели, сотрудники Росгвардии, военные, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из местных жителей. Также были привлечены 88 единиц спецтехники. Пропавшего обнаружили мертвым 26 июля.