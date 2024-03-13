Происшествия 13 марта 2024, 02:24 В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области РИА «Новости»

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Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, которые приближаются со стороны Украины, объявили в Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.

«Со стороны Украины к Воронежской области приближаются БПЛА. Силы ПВО готовы», — отметил он.

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Глава региона призвал жителей, находящихся дома, пройти в помещения без окон со сплошными стенами: в коридор, ванную, кладовую. А тем, кто находится на улице, Гусев рекомендовал зайти в здание, парковку или подземный переход.

Ранее власти Курской области объявили ракетную опасность, призвав население спуститься в укрытия. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации двух дронов ВСУ над Почепским и Клинцовским районами. Никто из жителей не пострадал.