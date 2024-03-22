Происшествия 22 марта 2024, 01:17 В Воронеже женщине отрезало палец дверью маршрутки РИА «Новости»

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В Воронеже пассажирка повредила себе руку, когда попыталась закрыть дверь маршрутки. Об этом сообщил Telegram-канал «Блокнот Воронеж».

После посадки в автобус женщина попыталась захлопнуть дверь, но при этом сильно прищемила себе палец. Пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали у нее травматическую ампутацию фаланги пальца правой руки.

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Правоохранительные органы проводят проверку по данному происшествию.

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