В уральском городе пропала 14-летняя девочка. Ее путь в школу пролегал через реку

Школьница пропала в городе Туринск Свердловской области. Она ушла в школу не вернулась. Как сообщают местные СМИ, волонтеры нашли у реки ее рюкзак.

Девочка, которой 14 лет, пропала 21 октября. Ее путь в школу пролегал через железнодорожный мост над рекой Тура. На данный момент ее след теряется именно там. В этом месте, на берегу, 22 октября волонтеры нашли рюкзак школьницы. С ним она ходила на учебу.

Приметы девочки: рост 167 сантиметров, рыжие волосы, бирюзовые глаза, телосложение среднее. Одета была в бежевую куртку, синие джинсы с завышенной талией и серую вязаную кофту, ботинки — черные лакированные.

По данным kp.ru, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они занимаются опросами и осмотром места происшествия.