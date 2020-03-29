В Уфе накажут организаторов и участников «антикарантинной вечеринки» в клубе

«Никаких больше вечеринок!» — эта фраза из популярной песни стала официальным призывом властей для россиян. Концерты отменяют по всей стране, но организаторы в Уфе, похоже, подумали, что их это не касается. Виновникам грозит большой штраф.

Особенно циничным выглядело название мероприятия — «Антикарантинная вечеринка». Выступление прервал наряд полиции, сообщают «Известия». Несмотря на запреты, клуб Room оказался битком. На вечеринке были в основном молодые жители города, в том числе и подростки. С их родителями сейчас работает полиция.

В регионе, как и по всей стране, действует запрет на проведение массовых мероприятий. Руководство клуба заявило, что не в курсе таких ограничений. Но незнание законов не освобождает от ответственности — заведению грозит административный штраф, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Ранее Ura.ru рассказывало, что в Москве провели подобный «сейшен», вечеринку устроили у смотровой площадки на Воробьевых горах. Молодые люди привезли с собой мангал и продукты. Происходящее снимали на видео и выкладывали в социальные сети.