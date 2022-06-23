Жителя Пензенской области задержали по подозрению в убийстве женщины

Жителя Пензенской области, 58-летнего мужчину, подозревают в том, что он зарезал свою 53-летнюю знакомую. Об этом сообщило издание «Пенза-Пресс».

По версии следствия, мужчина и женщина выпивали вместе у него дома. Когда мужчина вечером попросил гостью уйти, она отказалась. Возникла ссора, мужчина несколько раз ударил собутыльницу ножом и уснул. Проснувшись утром, он сам вызвал полицию.

Мужчина сначала утверждал, что не знает, кто убил женщину, однако признался в убийстве в ходе допроса.