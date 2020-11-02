В центре Вены произошло нападение на синагогу. Видео с места

Австрийская пресса сообщила о нападении на синагогу в центре Вены. По данным очевидцев, прозвучало несколько выстрелов, ранен полицейский, преступник скрылся с места преступления.

Отмечается, что на месте ведется масштабная полицейская операция. Есть сообщения об одной жертве и нескольких пострадавших, но пока власти и МВД не дают официальной информации по ним.

«В центральной части города в настоящее время проводится крупная полицейская операция. Мы находимся на месте. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются», — сообщила полиция Вены.

Еврейская община Австрии призвала всех граждан-евреев не покидать свои дома.

ЧП произошло недалеко от площади Шведенплатц, в настоящее время нам находятся наряды полиции. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что правоохранители ведут перестрелку с неизвестным.