Раскрыты подробности аварии с грузовиком в центре Москвы

Водитель грузовика, устроивший аварию на Садово-Каретной улице в центре Москвы, скончался от сердечной недостаточности еще до выезда на тротуар. Об этом сообщил Департамент транспорта российской столицы на своем канале в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что это предварительные данные.

«Водитель грузового автомобиля, который сегодня выехал на тротуар на Садовом кольце, умер от сердечной недостаточности, до столкновения», — говорится в сообщении.

В департаменте транспорта отметили, что грузовик ехал пустым. Но при этом пропуска, разрешающего ему въезд на территорию внутри Третьего транспортного кольца у водителя не было. Разрешающий документ у него действовал только в зоне МКАД.

По какой причине водитель отправился на большегрузе в центр Москвы выясняют правоохранители. В данный момент грузовик с проезжей части убрали. Движение на участке восстановили в полном объеме.

Грузовик на Садово-Каретной улице в понедельник, 21 июня, выехал сначала на встречную полосу, потом на тротуар, где протаранил рекламный стол, а после врезался в пешеходный переход.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в аварии пострадал водитель грузовика, которого забрали в больницу.