08 июня 2023, 17:54
«Чайхана» загорелась в центре Москвы
На улице Грузинский вал в центре Москвы загорелась «Чайхана»
В центре Москвы на улице Грузинский вал, 23, спасатели начали вскрывать крышу, чтобы потушить пожар, сообщил источник «360».
Сигнал о возгорании поступил на пульт сотрудников дежурной части в 16:46. Спецслужбы прибыли на место происшествия и оцепили загоревшееся здание.
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По одной из версий, в помещении начал тлеть утеплитель и обрешетник односкатной металлической кровли. Одной девушке понадобилась помощь.
Ранее при возгорании газовой трубы на севере Москвы погиб рабочий.
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