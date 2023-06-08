Эксклюзив 08 июня 2023, 17:54 «Чайхана» загорелась в центре Москвы На улице Грузинский вал в центре Москвы загорелась «Чайхана»

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В центре Москвы на улице Грузинский вал, 23, спасатели начали вскрывать крышу, чтобы потушить пожар, сообщил источник «360».

Сигнал о возгорании поступил на пульт сотрудников дежурной части в 16:46. Спецслужбы прибыли на место происшествия и оцепили загоревшееся здание.

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По одной из версий, в помещении начал тлеть утеплитель и обрешетник односкатной металлической кровли. Одной девушке понадобилась помощь.

Ранее при возгорании газовой трубы на севере Москвы погиб рабочий.