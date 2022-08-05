Электробус загорелся в центре Москвы. Видео

Огонь охватил горящий электробус на Страстном бульваре в центре российской столицы. Видео с места событий появилось в Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах видно, что пожар начался в районе заднего колеса транспортного средства.



В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь распространения огня составила два квадратных метра. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание в 17:08. Сведений о пострадавших не поступало.

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что задымление в нижней части электробуса заметил водитель. Он остановился, высадил пассажиров и предпринял меры для устранения задымления.

«Пострадавших нет. Батарея не пострадала. На месте также работают оперативные службы Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП „Мосгортранс“ совместно с производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла», — заявили в ведомстве.

Водителей предупредили, что движение по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади перекрыто, поэтому нужно выбирать пути объезда. Маршруты электробусов М5 и С511 временно изменили.