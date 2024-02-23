Происшествия 23 февраля 2024, 06:00 В Тольятти спасли бездомного, который 10 лет жил в канализации KP.RU: в Тольятти спасли мужчину, который 10 лет жил в канализационном колодце Freepik

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В Тольятти спасли мужчину, которые более 10 лет провел в канализации. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Блогер Антон Глетчеров рассказал изданию, что мужчину по имени Александр нашли рядом с домом № 10 по бульвару Ленина в Тольятти.

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«Могу сказать, что в момент, когда мы встретились, Александр не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым», — сказал он.

Незнакомец поделился с блогером, что живет в канализационном колодце, в этом месте тепло зимой. При этом бездомный хотел бы переехать в приют и готов найти работу.

По данным журналистов, 15 лет назад Александр расстался с супругой — она ушла от него. Это стало переломным моментом для мужчины. Когда блогер сделал публикацию о нем в сети, то с ним связались его родственники. Сам Александр родился в Ульяновской области, ему 52 года.

Ранее работники ПСЧ-250 «Мособлпожспас» нашли мужчину, который заблудился в Парковском лесу Орехово-Зуевского городского округа. Он ушел покормить бездомную собаку и не смог найти обратную дорогу из-за снегопада.