Эксклюзив 27 июля 2023, 00:54 «В тюрьме сидел». Стали известны подробности «мусорной» драки в парке Екатеринбурга Источник «360»: мужчина, подравшийся из-за мусора в Екатеринбурге, вероятно, был в тюрьме Freepik

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Один из мужчин, который подрался из-за оставленного мусора в парке Екатеринбурга, вероятно, сидел в тюрьме. Об этом сообщила очевидица потасовки в беседе с «360».

По ее словам, в парке находились две семьи. Когда между двумя мужчинами возник конфликт, один из оппонентов стал принижать другого, якобы тот «ничего не добился». Потом разговор перешел на повышенные тона, участник спора раскидал мусор, а второй заставил убирать отходы. Далее началась драка.

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«Один <…> в тюрьме сидел, начал говорить второму, что тот ничего не добился, потом начали друг на друга орать. Потом мусор раскидали», — рассказала свидетельница.

Когда разбушевавшийся дуэт разогнали, участники потасовки больше не применяли кулаки. Полиция на место происшествия не приезжала.

Ранее в распоряжении «360» оказались кадры, где видна драка двоих мужчин в екатеринбургском парке. Люди начали кричать и бить друг друга, несмотря на присутствие маленьких детей. Причиной спора стала жестяная банка, лежащая в неположенном месте.

Один из мужчин в грубой форме заставил убирать мусор и второй послушался его, однако кинул несколько оскорблений в след. Последнее сильно разозлило оппонента и он пустился во все тяжкие. В итоге дерущихся молодых людей пришлось разнимать прохожим.