В Тюмени эвакуировали жильцов из дома, где произошел взрыв

В воскресенье, 20 сентября, в Тюменской пятиэтажке прогремел взрыв. Сотрудники экстренных служб безопасности выясняют причины произошедшего.

Сообщение о взрыве поступило в МЧС в 18:11, дом находится по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, дом 95. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытого горения не было.

«На происшествие реагировало восемь единиц техники от МЧС и 22 человека личного состава. Всего эвакуировано 85 жильцов, 1 человек пострадал», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Тюменской области, подполковник внутренней службы Ильгиз Назмутдинов.

В ходе разбора завалов спасатели определили, что несущие конструкции дома не были повреждены. Для ликвидации возникшего после пожара были задействованы 52 человека и 18 единиц техники от различных экстренных служб.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на втором этаже, разрушенными оказались три балкона и частично две квартиры. Среди предполагаемых причин указывается утечка газа.