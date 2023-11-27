Эксклюзив 27 ноября 2023, 17:49 «В тяжелом состоянии». Мама пострадавшей от нападения бойцовской собаки девочки рассказала о ее самочувствии Врачи успешно прооперировали девочку, на которую в Подмосковье набросился пес imago stock&people/

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Бойцовская собака набросилась на маленькую девочку на детской площадке в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Агрессивное животное разорвало ребенку лицо. Четырехлетнюю девочку прооперировали, «360» пообщался с ее матерью и выяснил, как чувствует себя пострадавшая.

По словам женщины, ребенок еще находится в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию, состояние ребенка постепенно улучшается.

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«Операция хорошо прошла. Как смогли, врачи постарались хорошо зашить все, как это было возможно», — отметила женщина.

Она рассказала, что из-за укусов хирургам пришлось наложить очень много швов на лицо. Врачи пока не решили, будет ли использоваться наркоз для проведения следующей операции.

Мать девочки призналась, что владелец бультерьера после нападения связывался с ней, но она не смогла принять от него помощь.

«Звонил мне, я была не в состоянии с ним говорить, потому что я сама заболела. Как раз нас выписывали из больницы. Поэтому нас выписали экстренно. Пытался принести извинения и про помощь спрашивал, я ничего не смогла сказать», — сообщила она.

По словам отца ребенка, после случившегося у девочки появилась паническая боязнь улицы и собак. Она задает родителям много вопросов и не понимает, почему агрессивный пес набросился на нее, указал мужчина.

Отец девочки в беседе с «360» рассказал, что бойцовский пес прокусил ей нос. Бультерьер на детской площадке напал также на няню, которая пыталась защитить ребенка.