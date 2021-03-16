Огнеупорный памятник воину-освободителю сгорел дотла в Татарстане. Видео

В городе Заинск в Татарстане сгорел памятник воину-освободителю. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно охваченную пламенем статую.

Об этом сообщил портал «Бизнес-Online».

На месте пожара работают сотрудники МЧС России. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура проведет проверку качества и огнестойкости материалов, которые применялись для возведения памятника. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади шести квадратных метров.

Уточняется, что причиной пожала могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет газета «Известия». Незадолго до происшествия рядом с монументом видели группу молодых людей.

Памятник воину-освободителю был установлен в Заинске в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.