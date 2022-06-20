Два человека стали жертвами ДТП в Тамбовской области

В Тамбовской области случилось ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщило ИА Nation News.

Авария произошла в минувшую субботу на автотрассе Сатинка — Сампур. 31-летний водитель Volkswagen Polo сбил 60-летнего велосипедиста. В результате столкновения авто вписалось в опору линии электропередачи. Водитель и велосипедист получили смертельные травмы и скончались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.