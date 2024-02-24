24 февраля 2024, 05:59
В Свердловской области пьяный мужчина напал на врачей скорой и загремел в психбольницу
Мужчина в Свердловской области избил врачей и его отправили психбольницу
Пьяный мужчина в Богдановиче Свердловской области напал на сотрудников скорой помощи 23 февраля. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Как выяснили журналисты, медиков вызвала жена местного жителя. Причиной послужили увечья, которые он нанес себе в неадекватном состоянии из-за употребления спиртного.
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«По предварительным данным, когда врачи прибыли в жилище, мужчина набросился на них и причинил травму», — заявил агентству пресс-секретарь свердловского главка МВД.
Он отметил, что нападавшего отправили в психиатрическую клинику.
Ранее житель города Иванова избил участкового врача. По данным следователей, терапевт пришел по вызову к пожилой даме. Сына женщины не устроило поведение врача и между ними начался конфликт, в ходе которого домочадец перешел в рукопашный бой. Против нападавшего завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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