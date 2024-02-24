Происшествия 24 февраля 2024, 05:59 В Свердловской области пьяный мужчина напал на врачей скорой и загремел в психбольницу Мужчина в Свердловской области избил врачей и его отправили психбольницу Freepik

Читать 360tv в

Пьяный мужчина в Богдановиче Свердловской области напал на сотрудников скорой помощи 23 февраля. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Как выяснили журналисты, медиков вызвала жена местного жителя. Причиной послужили увечья, которые он нанес себе в неадекватном состоянии из-за употребления спиртного.

Реклама

«По предварительным данным, когда врачи прибыли в жилище, мужчина набросился на них и причинил травму», — заявил агентству пресс-секретарь свердловского главка МВД.

Он отметил, что нападавшего отправили в психиатрическую клинику.

Ранее житель города Иванова избил участкового врача. По данным следователей, терапевт пришел по вызову к пожилой даме. Сына женщины не устроило поведение врача и между ними начался конфликт, в ходе которого домочадец перешел в рукопашный бой. Против нападавшего завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.