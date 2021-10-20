Школьница-подросток пропала в Свердловской области

В Свердловской области пропала 14-летняя девочка-подросток. Как рассказали РЕН ТВ в поисковом отряде «Лиза Алерт», во вторник, 19 октября, Алина не вернулась домой из школы.

Девочка живет в селе Кисловском в Каменском городском округе. Как рассказали волонтеры, Алина и ее сестра приехали с учебы после 15.00. Сестра зашла в дом, а Алина только заглянула и сказала, что вернется немного позже. С тех пор о ней ничего не известно, домой девочка так и не пришла.

В отряде «Лиза Алерт» отметили, что Алина всегда характеризовалась только с положительной стороны. Никаких случаев ее пропажи или побегов из дома раньше никогда не было. Сейчас активисты набирают добровольцев, которые отправятся на поиски ребенка.

В день исчезновения Алина была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки и ботинки. На голове была серая шапка, за плечами — светло-зеленый рюкзак.

Другой случай пропажи школьницы закончился трагически — в Вологде убитой нашли 9-летнюю Соню. В преступлении подозревают местную жительницу, за которой соседи не раз замечали странное поведение. По версии следствия, женщина встретила ребенка на улице, привела к себе в квартиру и там убила, после чего пустилась в бега на поезде. Ее удалось найти, с ней работают следователи.