Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ступинской деревне

В Подмосковье произошел пожар в частном доме. Серьезные ожоги получили пять человек — взрослые и дети. Сестра пострадавшего главы семьи Наталья Афонина рассказала «360» о состоянии близких.

В огне погибла ее 10-летняя племянница. Пострадали брат, его супруга, сестра и их дети. Их перевезли в Москву — в 36 и 9-ю больницы.

«Состояние тяжелое. <…> Ждем первые сутки. <…> Сестра спасала дочку. По ожогам, по внешнему виду — самая тяжелая. Дальше врачи молчат. Здесь, в Ступине, врачи сказали: „Все, что могли, мы сделали. Сейчас их передаем», — уточнила женщина.

По словам Натальи, самым первым в больницу поступил Миша — младший племянник. Завтра его должны оперировать. У брата женщины — проблемы с позвоночником.

«Они с сестрой прыгали со второго этажа. У его жены перелом то ли бедра, то ли тазовой части. У брата, по одним данным, перелом, потом сказали, что смещение», — пояснила родственница пострадавших.

Пожар начался около 05:00 18 августа, когда вся семья спала на втором этаже. Причину случившегося следователи пока не установили. Только попросили план дома и выяснили, кто и где был во время возгорания.

«…Мишу с мамой — их подобрала попутка. Привезли в Ступино, оттуда поехали скорые. Потом с нами связались многие люди из управы, администрации, помогли с привозом, с вертолетом, машиной», — поделилась Наталья.

В частный дом в село Верзилово Ступинского района семья уехала в марте, когда началась самоизоляция. Жилье построили недавно, буквально в ноябре провели электричество. Рядом стоял старый, непригодный для проживания дом.

«Они с детьми — Екатерина и Иван — приехали сюда с детьми. Я через участок с ними соседка. Мы вдвоем с братом учителя информатики (школа № 1542, третье школьное отделение). Сестра — четвертое школьное отделение», — добавила женщина.

Во время дистанционного обучения она, брат, его супруга и сестра работали из дома. В эту пятницу на работу должна была выйти Екатерина, Наталью с Иваном ждали в школе 25 августа.