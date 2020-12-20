Пожар на складе стройматериалов в Строгине локализовали

Пожар на складе строительных материалов, который расположен на улице Маршала Прошлякова, удалось локализовать. Распространение огня смогли остановить на площади в 600 квадратных метров.

Об этом «360» сообщили в МЧС столицы.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных подразделений в 20:36 данный пожар был локализован. Площадь составила около 600 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», — рассказали в пресс-службе ведомства.

О возгорании по адресу улица Маршала Прошлякова, 6 «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что пожару присвоили второй ранг сложности. Позже в МЧС подтвердили эту информацию.