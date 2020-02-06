В столичный суд бросили «коктейль Молотова». Крупного пожара удалось избежать

В Никулинском суде Москвы произошел пожар. Загорелся первый этаж здания. Неизвестный бросил в помещение на Мичуринском проспекте бутылку с зажигательной смесью. Возгорание быстро потушили.

Пресс-секретарь столичного суда Мадонна Кочина рассказала «360», что пострадавших в результате происшествия нет.

«Произошло возгорание на первом этаже. Работают сотрудники правоохранительных органов», — уточнила она.

Пожар начался из-за бутылки с «коктейлем Молотова», которую бросили в здание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. Полицейские начали проверку.

По словам источника, площадь пожара составила два квадратных метра. Вспыхнули документация и потолочное покрытие.