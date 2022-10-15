Сильный пожар охватил 24-этажный небоскреб в Стамбуле | 360°

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Сильный пожар охватил 24-этажный небоскреб в Стамбуле

NTV: огонь охватил 24-этажный небоскреб в Стамбуле, жильцов эвакуировали

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Сильный пожар произошел в 24-этажном доме в турецком Стамбуле. Всех жителей оперативно эвакуировали, сообщал телеканал NTV.

Происшествие случилось произошел в районе Фикиртепе. Возгорание началось на нижних этажах, в последствии огонь добрался до верхних этажей. На место ЧП направили пожарных из четырех районов Стамбула.

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Мэр мегаполиса Экрем Имамоглу сообщил, что при пожаре в 24-этажном небоскребе никто не пострадал.

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«Пожар, вспыхнувший в высотном здании в районе Кадыкей, взят под контроль нашими пожарными командами. Причина пожара будет известна после расследования», — написал градоначальник в Twitter.

На место ЧП работают пожарные из четырех районов Стамбула. В настоящее время огонь потушили.

Турция

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