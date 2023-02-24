Происшествия 24 февраля 2023, 20:37 «В сотрудника полиции стрелять не собирался». Напавший на ОМОН петербуржец объяснил свой поступок SHOT опубликовал видео допроса Хачикяна, стрелявшего в сотрудника ОМОН в Петербурге YouTube

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Задержанный 50-летний Тигран Хачикян заявил, что цели стрелять в сотрудника правоохранительных органов у него не было. Видео с фрагментом допроса опубликовал Telegram-канал SHOT.

«В сотрудника полиции я стрелять не собирался, я собирался стрелять по КУНГам (кузов универсальный нулевого габарита — прим. ред.) и кинуть туда коктейль ("коктейль Молотова" — прим. ред.) в КУНГ, чтобы загорелся КУНГ», — сказал мужчина.

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Почему пошел на преступление, Хачикян объяснить не смог. Он лишь сказал, что ничего доказывать не собирался, и признался, что сам не знает, зачем это сделал.

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Сообщается, что пострадавший сотрудник ОМОН перенес операцию. Сейчас он находится в медикаментозном сне. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Стрельба в центре Санкт-Петербурга произошла сегодня, 24 февраля. Подозреваемый заранее подготовился, взяв с собой два зарегистрированных помповых ружья, патроны и два коктейля Молотова. У входа в станцию метро «Гостиный двор» он достал колонку и включил музыку, а когда его попытались задержать, он несколько раз выстрелил в правоохранителя.