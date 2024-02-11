Эксклюзив 11 февраля 2024, 16:09 «В следующий раз вообще прибью». Житель Красной Поляны набросился с молотком на собаку Мужчина в Красной Поляне напал с молотком на собаку, отгонявшую шакалов

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Житель Красной Поляны ударил молотком беззащитную бездомную собаку. Мужчине не понравилось, что животное лаяло, отгоняя шакалов, рассказала «360» волонтер Елена Каширина.

Пообещал прибить

«Собаки Белка и Стрелка, две собачки бездомные. Их подкинули в том году летом на волонтерские дома в Красной Поляне. Собак стерилизовали по программе ОСВВ. Это стерилизация, вакцинация, чипирование собачек. <…> Собаки с бирками на ушках никому не мешают. Спускаются часто шакалы, собаки начинают лаять», — сообщила Каширина.

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Мужчина напал на Белку рано утром 11 февраля на Ачишховской улице, 59/2. С записи камер видеонаблюдения видно, как житель выбежал с металлическим молотком во двор и ударил собаку.

Я услышала визг собаки, <…> мой пес тоже дома подорвался, когда услышал визг. Я открываю окно — этот придурок идет. <…> Когда я у него спросила: «Что вы творите?» Он говорит: «В следующий раз я вообще их прибью». Собачки, две девчонки, это два щеночка, стерильные, никому вреда не приносят, никаких жалоб. Елена Каширина

Нужна максимальная огласка

Собеседница «360» сообщила, что заявление в полицию по факту случившегося уже подали.

«Мы хотим максимальной огласки. <…> Нам помогают сейчас в Москве приют, в Питере приют. В общем, стараемся, как можем, чтобы человек понимал, что это безнаказанным не останется, <…> чтобы человек понес наказание, чтобы больше такого не повторилось», — подчеркнула Каширина.

Она добавила, что сейчас ищет собак в Красной Поляне, однако найти их следы пока не удалось. Животные могли испугаться и спрятаться. Белка вовсе может быть ранена, так как, судя по видео, удар пришелся либо по тазобедренной части, либо по спине.

«Они две сестренки, они с самого начала еще щеночками бегали, так они и вместе, скорее всего. <…> Спрятались. Дай бог, она жива. Не можем найти», — заключила волонтер.

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