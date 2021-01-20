В школе-интернате Хабаровска рассказали о состоянии детей, которые подхватили кишечную инфекцию

Воспитанники школы-интерната из Хабаровска, у которых выявили кишечную инфекцию, находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. В ситуации разбирается Роспотребнадзор.

«У кого-то была однократная рвота, у кого-то однократная диарея. Ни у кого не было тяжелого состояния. Сейчас все дети в больнице, чувствуют себя хорошо. У них уже все прошло, ждут отрицательных анализов. Детей могут выписать из стационара уже в пятницу, 22 января», — рассказала секретарь директора интерната Ирина.

У 20 воспитанников и трех сотрудников школы-интерната в Хабаровске выявили норовирусную инфекцию. По словам секретаря директора интерната, пока не известно, как заразились дети. Возможно, кто-то из них мог принести норовирус и заразить остальных.

Прокуратура и Роспотребнадзор сейчас устанавливают причину массового заболевания людей. Прокуратура проверит работу должностных лиц интерната, которые отвечают за организацию питания воспитанников. После этого этого их действиям дадут правовую оценку.

Ранее в Дагестане произошло массовое отравление: за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. В Роспотребнадзоре причиной массового отравления ранее уже назвали грязную воду из-под крана.