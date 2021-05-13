В школе Благовещенска возможна чрезвычайная ситуация. Детей отправили по домам

В школе № 27 в Благовещенске возможна чрезвычайная ситуация. Сейчас там идет проверка. Как сообщил мэр города Олег Имамеев, детей отправили по домам.

«В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают», — написал Имамеев в Telegram-аккаунте.

По его словам, детей на время проверки отправили по домам. Мэр Благовещенска отметил, что ситуация находится полностью под контролем.

«Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме», — заключил Имамеев.

О какой именно ситуации идет речь и с чем связана проверка в учебном учреждении пока не сообщается.