Названа предварительная причина пожара в шахте в Коми

Короткое замыкание при проведении буровых работ стало, по предварительным данным, причиной возгорания в шахте в Коми.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми».

«По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, […] при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)», — говорится в сообщении компании. В нем также указывается, что это пусковое устройство принадлежит подрядной организации ООО «Нефтегазмаш» (НГМ).

Вечером в воскресенье, 1 ноября, на нефтяной шахте компании «Яреганефть» в Ухте начался пожар. В этот момент в шахте находилось больше 80 человек. Изначально сообщалось, что все горняки вышли на поверхность после задымления в уклонном блоке.

Позже появились сообщения, что спасатели не могут найти двух горняков. На месте происшествия работают экстренные оперативные службы.