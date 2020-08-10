В Сергиевом Посаде ребенок утонул в емкости для полива

Бабушка оставила внука без присмотра на несколько минут, в результате чего малыш утонул в емкости для полива, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

По данным полицейских, трагедия произошла в воскресенье, 9 августа, в загородном доме. Мальчик опрокинулся в емкость объемом 800 литров, установленную на дачном участке. Ребенок скончался в возрасте одного года и семи месяцев.

В июле подобный случай произошел под Волгоградом. Двухлетняя девочка утонула в садовом бассейне, пока мама занималась делами.