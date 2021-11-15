Три женщины погибли в селе под Новосибирском

Три женщины погибли в поселке Койниха Искитимского района Новосибирской области. Погибшие отравились угарным газом. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

«В частном доме обнаружены тела трех женщин 69, 50 и 48 лет с признаками отравления угарным газом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. В результате будет принято процессуальное решение.

Ранее в Пензе из-за отравления угарным газом скончались мужчина и его 12-летняя дочь. Возбуждено уголовное дело.