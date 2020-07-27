В Самаре пьяный дебошир бросил в полицейских гранату. Фото

Вечером 27 июля наряд полиции в Самаре подвергся нападению мужчины, бросившего в стражей правопорядка гранату. Они приехали по вызову на квартиру дома, расположенного по улице Буянова. Соседи пожаловались на крупный и громкий конфликт.

Как сообщило ГТРК Самара, зачинщик скандала был пьян. Дебошир жестоко избил свою жену. Он бросил гранату, в результате чего был легко ранен полицейский.

В МВД Самары сообщили «360», что сообщение о скандале поступило в дежурную часть около 21:00.

«Хулиган при задержании бросил в вызванных полицейских предмет, который взорвался. Один из сотрудников МВД получил повреждения, которые не опасны для жизни. Хулиган 1962 года рождения задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в МВД.

Сайт kр.ru сообщил, что в дом вошли дежурный полицейский и водитель, который и был незначительно ранен осколками. По некоторым данным, пьяный дебош устроил муж судьи самарского арбитража, которая решила с ним развестись.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.