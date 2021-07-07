В Салехарде произошел пожар. Загорелось нежилое здание

Пожар случился в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). На улице Маяковского 19а загорелось нежилое здание. Об этом сообщил ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила 7 июля в 18:45. Огонь полностью охватил здание. Площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров кровли и 50 квадратных метров фасадной обшивки. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Данное строение являлось нежилым. Оно не входило в эксплуатацию, здание готовили под снос.