В РПЦ порекомендовали полиции расследовать нападение на Собчак в монастыре

Любое нападение должно расследоваться с установлением причин и обстоятельств случившегося. Этим должны заняться правоохранительные органы. Так нападение на журналистку Ксению Собчак прокомментировал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он напомнил, что сейчас в Среднеуральском женском монастыре, где произошло нападение, находится схиигумен Сергий Романов. Он проходит по церковному суду.

«Уже было два заседания и ожидается продолжение судебного процесса. Он объяснений церковному суду не дает, выступает со смущающими церковных людей заявлениями. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные вещи», — пояснил Кипшидзе.

Ксения Собчак на своем Telegram-канале рассказала, что ее вместе со съемочной группой, которая приехала в монастырь, избили. На опубликованном видео, которое сняла журналистка, она показала женщину в монашеском одеянии. По словам Собчак, именно от нее она получила удар.

Ura.ru со ссылкой на прихожан Среднеуральского женского монастыря сообщило, что монахиня, которую Собчак обвинила в избиении, — это руководитель канцелярии обители «Спорительница хлебов» матушка Татьяна. Журналисты пытались связаться с монастырем, но там отказались с ними разговаривать.

Ксения Собчак приехала в уральский монастырь, который сейчас контролируется схиигуменом Сергием. По словам журналистки, с ней был бывший послушник, который рассказал о жестоком обращении в детстве. Но провести съемку на территории монастыря не удалось. Сторонники схиигумена выгнали съемочную группу. Собчак уточнила, что оператора Сергея Ерженкова и бывшего послушника сильно избили и сломали или отобрали камеру, где были отснятые материалы.